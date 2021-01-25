"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского

Зеленскому советуют перечитать конституционные обязанности президента. Фото: Getty Images

Сегодня, 25 января, у президента Владимира Зеленского день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Gazeta.ua напоминает, что пишут пользователи Facebook в этот день.

Анатолий Гриценко, бывший министр обороны

"День рождения Зеленского. Что бы я ему пожелал? 3 вещи. Первое - избавиться от "дорогих друзей" и лизоблюдов в ОПГ, которые заглядывают в рот, поддакивают и славят величие гаранта.

Второе - не тратить время на медийщиков и видосики, больше общаться с профессионалами, которые скажут правду в глаза и предложат верные решения.

Третье - еще раз перечитать свои предвыборные обещания вместе с конституционными обязанностями президента и начать их добросовестно ежедневно выполнять. Тогда, возможно, еще есть шанс избежать полного провала".

Виктор Бобыренко, политический эксперт

"Однажды вы точно поймете, что тот небольшого роста улыбающийся ботоксный лысый чувак, перед которым вы когда-то так прикольно выступали - на самом деле олицетворение дьявола в современном мире.

И с ним договариваться - это договариваться с дьяволом".

"Тошнотворным засосом" назвал политический обозреватель Леонид Швец пост руководителя ОП Андрея Ермака ко дню рождения Зеленского.

Владимир Парасюк, бывший народный депутат

"Сегодня нашему президенту - 43. И за этот год он научился много нового.

Покрывать свое окружение, которое замешано в коррупционных преступлениях. Делать себе политическую рекламу за счет государственных средств. Манипулировать и говорить неправду. Торговать должностями и избавляться неугодных. Научился ездить с кортежами и жить на президентских дачах. Как говорится, он полюбил систему, а система полюбила его.

Он с легкостью лишился своей искренности и открытости. В его словах мы больше не услышим импровизации, теперь все четко по написанному кем-то тексту.

Год за 5. Ловит все на ходу".

Виктор Чумак, юрист

"Что пожелать президенту? Ума!"

"Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает" - Макиавелли".

Юрий Бутусов, журналист

"На фронте очередное обострение - как и каждый день.

Сегодня во время обстрела украинских позиций в зоне разведения войск в Золотом с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российский снайпер попал в украинском воина. Его эвакуировали в тяжелом состоянии.

Надеюсь, Верховный главнокомандующий, который сегодня возмутился тем, что хулиганы избили украинца в Париже 15 января, будет последовательным и даст оценку очередному нападению российских войск.

Президент пообещал закончить войну до конца 2020-го, это обещание не выполнено. И ответственность президента - реагировать на вооруженную агрессию, признать неэффективность действующего политического курса и предложить новый.

Не надо громких лозунгов о плане "Б"- нужна настоящая стратегия в военной, политической, экономической и информационной сфере, а не пустые мольбы и лозунги".

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Офис президента опубликовал видеоролик, в котором поздравляют Зеленского с днем рождения.