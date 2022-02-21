Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат

За три дня из Украины вылетели 60 чартерных рейсов преимущественно с представителями ОПЗЖ. Фото: REUTERS

За три дня из Украины вылетели 60 чартерных рейсов.

Львиную долю пассажиров составляли члены фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" и их родственники, сообщила депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

"60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, вылетели из Украины за последние три дня", - отметила она.

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Депутат напомнила, что на днях СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами - теперь он занимает семь суток, а не трое.

"Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ", - отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, представители других политических сил в основном остаются в Украине "вместе с семьями и детьми".

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов улетел из Украины и опубликовал фото с указанием маршрута его самолета. Пресс-служба Ахметова подтвердила, что бизнесмен улетел в Женеву. У него запланирован ряд встреч.