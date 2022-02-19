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суббота, 19 февраля 2022 13:16

Ринат Ахметов покинул Украину

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Ринат Ахметов покинул Украину
Ахметов улетел в Женеву. Фото: hromadske

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов улетел из Украины.

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач, передает "НВ".

В своем Faceboook он написал, что Ахметов улетел в швейцарскую Женеву и опубликовал фото с указанием маршрута его самолета.

Прессслужба Ахметова подтвердила, что бизнесмен улетел в Женеву.

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"Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон, а также для проведения встреч. Но по первым признакам реальной опасности, он сразу вернется в Украину, чтобы быть здесь, вместе с Украиной и украинцами", — заявили в пресс-службе.

16 февраля Ахметов прилетел в Мариуполь. Там он находился вместе с прокремлевским нардепом Вадимом Новинским. В этот день город посетил и президент Украины Владимир Зеленский.

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