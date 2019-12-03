Из "Слуги народа" официально исключили 3 нардепов

Народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа".

Соответствующее решение партии объявил спикер Дмитрий Разумков из президиума парламента.

"Сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", - обьявил председатель ВР.

Также он зачитал решение фракции об исключении Романа Иванисов.

"Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании 2 декабря 2019 года приняла решение исключить из состава депутатской фракции нардепа Романа Иванисова", - заявил Разумков.

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14 листопада народний депутат від "Слуги народу" Ганна Скороход заявила про тиск фракції та правоохоронних органів. Нібито через відмінну від фракції позицію її чоловіка затримали. Голова "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія на це відповів, що Скороход "неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм матеріально-грошову допомогу".

15 ноября фракция партии "Слуга народа" на заседании приняла решение исключить Скороход и Полякова из своего состава.

Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосованиям.

Пологовский райсуд Запорожской области подтвердил судимость нардепа Романа Иванисова. В 1996-м его признали виновным в групповом изнасиловании.