Из проекта бюджета к вечеру исчезли 15 млрд грн - Гончаренко

Алексей Гончаренко: "С правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 миллиардов гривен"

Из проекта государственного бюджета на 2020 год, который во вторник ко второму чтению представил премьер-министр Гончарук, к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн расходов.

Об этом в Facebook заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджета составит 1 триллион 195 миллиардов гривен. А в поданном в Верховную Раду документе указано черным по белому, что расходная часть - 1 триллион 180 миллиардов гривен

То есть с 11:00 (время презентации) до 21:30 (когда проект бюджета наконец появился на сайте ВР) финансовуая смета страны "усохла" на 15 миллиардов гривен", - отметил народный депутат.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что это или сознательная манипуляция, или грубая профессиональная ошибка, недопустимая для правительства технократов.