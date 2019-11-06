Из Госстата уволят более 1,5 тыс. работников

Уволят работников именно на районном уровне. Часть их функций передадут на уровень области. ФОТО: Facebook-страница Дмитрия Дубилет

В Государственной службе статистики ликвидируют 1770 должностей из-за перехода на электронную отчетность.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будет освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости".

Уволят работников именно на районном уровне. Часть их функций передадут на уровень области.

Причина - переход на электронные отчеты делают содержание подразделений нецелесообразным, заявил министр. Общее количество поданных отчетов также планируют уменьшить и упростить.

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"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.

Ранее Дубилет сообщил о сокращении штата районных государственных администраций на 18 449 должностей.