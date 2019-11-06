Из Госстата уволят более 1,5 тыс. работников

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 675
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1701
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2043
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
18 Просмотров: 4635
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1539
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 855
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4977
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6678
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 855
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 693
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3429
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 792
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 10:05

Из Госстата уволят более 1,5 тыс. работников

  Комментировать
Из Госстата уволят более 1,5 тыс. работников
Уволят работников именно на районном уровне. Часть их функций передадут на уровень области. ФОТО: Facebook-страница Дмитрия Дубилет

В Государственной службе статистики ликвидируют 1770 должностей из-за перехода на электронную отчетность.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будет освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости".

Уволят работников именно на районном уровне. Часть их функций передадут на уровень области.

Причина - переход на электронные отчеты делают содержание подразделений нецелесообразным, заявил министр. Общее количество поданных отчетов также планируют уменьшить и упростить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубилет объяснил, когда и как украинцы смогут работать без трудовых книжек

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - написал Дубилет.

Ранее Дубилет сообщил о сокращении штата районных государственных администраций на 18 449 должностей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из Госстата уволят более 1,5 тыс. работников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Соратник застрелил украинскую командиршу

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 49743
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 26479
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 21015
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 20169
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 18360
Политика
Импичмент Трампа: посол ЕС в США изменил показания о давлении на Украину
Импичмент Трампа: посол ЕС в США изменил показания о давлении на Украину Просмотров: 162
"Слуга народа" накатал заявление на коллег по фракции
"Слуга народа" накатал заявление на коллег по фракции Просмотров: 414
Рябошапка назвал "огромную проблему" в деле Гандзюк
Рябошапка назвал "огромную проблему" в деле Гандзюк Просмотров: 333
Зеленский раздал чиновникам задания до конца 2020 года
Зеленский раздал чиновникам задания до конца 2020 года Просмотров: 495
Зеленский дал Авакову задание
Зеленский дал Авакову задание Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
18
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
3
Расследование дел Майдана остановят
Голосов: 13510
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua