Иво Бобул идет в Раду

Народный артист Украины, певец Иво Бобул баллотируется кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Бобул идет 5-м по списку партии "Патріот".
"Преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. Проживает в городе Киеве", - говорится на сайте ЦИК.
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента.
Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
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