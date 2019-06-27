Иво Бобул идет в Раду

Певец Иво Бобул идет в народные депутаты.

Народный артист Украины, певец Иво Бобул баллотируется кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Бобул идет 5-м по списку партии "Патріот".

"Преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств. Проживает в городе Киеве", - говорится на сайте ЦИК.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.