Исполняющую обязанности министра энергетики уволили

Ольгу Буславец уволили. Фото: "Еспресо.TV"

Уволили временно исполняющего обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, передает "Европейская правда".

"Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 №604 "О временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Буславец О.А.", - говорится в сообщении.

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Новым временным исполняющим обязанности министра будет заместитель Буславец Юрий Бойко. Он является тезкой министра энергетики в правительстве Николая Азарова.

Ольга Буславец остается в правительственной команде.

Президент Владимир Зеленский недоволен действиями председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за которого представители малого и среднего бизнеса вышли на новый налоговый Майдан. Разбираться в ситуации будет глава Офиса президента Андрей Ермак.