Исключить Лероса из фракции требовал Зеленский - переписка "слуг"

Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по требованию президента Владимира Зеленского.

Соответствующее переписку среди народных депутатов от "СН" опубликовали "Букви"

В переписке "слуга", председатель комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель написал: "Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет изменой партии по отношению к нему".

Также во вторник нардеп от "СН" Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисовича: "А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня это п*дар поливает грязью", - написал Борисович.

К слову, отчество Андрея Ермака - Борисович.

В ответ депутат пообещал вечером сделать сообщение, чего так и не сделал.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил СМИ, что президент не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса.

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1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила народного депутата Гео Лероса из своих рядов. Этому предшествовало выступление Лероса с трибуны парламента. Нардеп обвинил президента Владимира Зеленского в сговоре с олигархами.