Иранская версия катастрофы МАУ "полна противоречий" - ООН

Иранское объяснение того, что пошло не так с катастрофой МАУ в Тегеране, полно противоречий.
Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обвинила Иран во лжи относительно расследования причин авиакрушения украинского лайнера в январе прошлого года. Она обнародовала результаты расследования трагедии, сообщают европейские СМИ.
"Больше всего беспокоит то, что объяснения иранских властей по поводу допущенной ошибки или ошибок не складываются", - сказала она журналистам.
"Почему Иран лжет? Потому что другого термина нет", - сказал Калламард.
Она процитировала заявление Ирана о "визуальном приближении" самолета и "инструкции по радиолокационным системам".
Калламард сказала, что Иран не смог объяснить, как его военные могли совершить такую огромную ошибку, как сбить пассажирский самолет.
По ее словам, в соответствии с международным правом возможно "убить по ошибке" и что судебная практика определяет, была ли ошибка совершена добросовестно.
"Я пришла к выводу, что с точки зрения международного права ошибка не является защитой для Ирана", - сказала Калламард.
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Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. А 11 января официальный Тегеран признал, что самолет МАУ сбила ракета, а трагедия произошла "из-за человеческого фактора".
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