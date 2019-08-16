Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 135
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 684
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1683
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1764
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1179
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6489
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1638
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 945
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
4
5
5
6
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Гражданский Полторак изменил имидж
Гражданский Полторак изменил имидж
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
Видео
Все видео
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3051
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 684
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1683
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6489
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 216
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
пятница, 16 августа 2019 19:48

Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?

  Комментировать
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
Первая репетиция Шевствия достоинства. Фото: facebook.com/AlanBadoev

Организаторы Шевствия достоинства вместе с клипмейкером Аланом Бадоевым должны были пригласить на мероприятие российского шоумена Артура Пирожкова, которому тот режиссировал клипы.

С таким саркастическим заявлением выступил политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире одного из телеканалов.

"Бадоев за пять лет последних снял клипы Аните Цой, Артуру Пирожкову, Киркорову, Лорак снимает, Повалий. Конечно, этот опыт ему нужен для того, чтобы показать Шествие Достоинства. Особенно - Артур Пирожков. Его вообще надо пригласить, так сказать, чтобы он возглавлял это шевствие", - сказал Голобуцкий.

Он отметил, что такие технологии направлены на украинцев, которые устали и не хотят, чтобы им на каждом шагу напоминали о войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш защитников подвинули: изменили условия празднования Дня Независимости

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости и заявил, что средства на него должны пойти на премии военным. Ветераны и волонтеры решили самостоятельно организовать собственный военный парад в виде прохождения колоннами, без техники.

Позже председатель Офиса президента Андрей Богдан анонсировал, что вместо традиционного военного парада ко Дню Независимости состоится Шевствие достоинства. Режиссерами стали клипмейкер Ален Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Его называли главным сказочником украинской литературы

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 121528
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 28116
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 26400
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 23734
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15438
Политика
ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области
ГБР объяснило обыски во властных кабинетах Одесской области Просмотров: 126
ЦИК зарегистрировала треть народных депутатов
ЦИК зарегистрировала треть народных депутатов Просмотров: 81
Гладковський не дописал в декларацию кругленькую сумму и имущество
Гладковський не дописал в декларацию кругленькую сумму и имущество Просмотров: 243
Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи"
Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи" Просмотров: 189
Нападавшего на нардепа Куприя поймали - это гражданин России
Нападавшего на нардепа Куприя поймали - это гражданин России Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
1
"Надо просто перестать стрелять?": 13 обстрелов за сутки. Погиб воин. Что происходит в зоне ООС
Голосов: 9548
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua