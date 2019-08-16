Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?

Первая репетиция Шевствия достоинства. Фото: facebook.com/AlanBadoev

Организаторы Шевствия достоинства вместе с клипмейкером Аланом Бадоевым должны были пригласить на мероприятие российского шоумена Артура Пирожкова, которому тот режиссировал клипы.

С таким саркастическим заявлением выступил политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире одного из телеканалов.

"Бадоев за пять лет последних снял клипы Аните Цой, Артуру Пирожкову, Киркорову, Лорак снимает, Повалий. Конечно, этот опыт ему нужен для того, чтобы показать Шествие Достоинства. Особенно - Артур Пирожков. Его вообще надо пригласить, так сказать, чтобы он возглавлял это шевствие", - сказал Голобуцкий.

Он отметил, что такие технологии направлены на украинцев, которые устали и не хотят, чтобы им на каждом шагу напоминали о войне.

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Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости и заявил, что средства на него должны пойти на премии военным. Ветераны и волонтеры решили самостоятельно организовать собственный военный парад в виде прохождения колоннами, без техники. Позже председатель Офиса президента Андрей Богдан анонсировал, что вместо традиционного военного парада ко Дню Независимости состоится Шевствие достоинства. Режиссерами стали клипмейкер Ален Бадоев и хореограф Елена Коляденко.