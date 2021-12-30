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четверг, 30 декабря 2021 14:31

Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление по делу против Порошенко

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Инициативная группа &quot;Первого декабря&quot; сделала заявление по делу против Порошенко
Подозрение юридически ничтожно и свидетельствует об очевидном политическом преследовании действующим президентом своего оппонента - инициативная группа "Первого декабря". Фото: uifuture

В Украине нарастает политический кризис, а преследование пятого президента Петра Порошенко углубит раскол в государстве.

Об этом говорится в заявлении инициативной группы "Первого декабря".

"Нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические. Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к осторожным голосам. Власть не обращает должного внимания на критику, не прислушивается даже к правильным рекомендациям оппозиции, не обращает внимание на экспертное мнение и даже в своих рядах не хочет слышать возражений, лишаясь критиков и заменяя высокопоставленных должностных лиц, если их позиции противоречат желаниям офиса президента", - говорится в обращении.

"За взаимную борьбу едва ли не самая большая ответственность ложится на президента Владимира Зеленского и его правящую партию, которые сегодня олицетворяют украинские власти. По всей видимости, властная верхушка умело освоила те видимые и сокровенные инструменты системы, которую она призвана была изменить. Мы разделяем тревогу украинских правозащитников, фиксирующих многочисленные случаи нарушения прав человека, пренебрежение верховенством права, разрушение парламентаризма, попытки превратить судей в послушных исполнителей воли офиса президента Украины", - убеждены подписанты.

"Вручение подозрения в совершении государственной измены и содействии террористической организации Порошенко – одно из проявлений опасного крена в политике Зеленского. Подозрение должно быть обоснованным, но в официальной версии оно не содержит ни одного аргумента, доказывающего такой умысел. Поэтому оно юридически ничтожно и свидетельствует об очевидном политическом преследовании действующим президентом своего оппонента", - отмечают участники группы.

Инициативная группа "Первого декабря" создана в 20-ю годовщину референдума за независимость.

Ее основали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Цель Инициативной группы - становление свободного народа Украины, объединенного общими духовными ценностями, способного создавать моральную политику, справедливую экономику и социальное благо.

Инициативная группа "Первого декабря".
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Дата
30
декабря

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