Инфраструктура, медицина, инвестиции. В СМИ оценили год работы Скичко во главе Черкасской ОГА

Прошедший год для Черкащины журналисты называют годом инфраструктурных изменений.
Об этом пишет "Апостроф", подводя итоги работы главы Черкасской ОГА Александра Скичко за год. По информации издания, на дороги и другие инфраструктурные проекты в Черкасской области в 2021 было привлечено более 6,5 млрд грн, что является рекордным показателем для региона.
"В области за год было реконструировано 8 приемных отделений в опорных больницах. К медицинским приоритетам области в начале своей работы в кресле губернатора Скичко относил также развитие трансплантологии и с тех пор в области было проведено 34 трансплантации стволовых клеток, 13 трансплантаций почек и пересадка сердца", - пишет издание.
Журналисты также обращают внимание на экономические изменения, которые произошли в области за последний год.
"За это время Черкащина поднялась на 6 позиций в рейтинге регионов по приросту налога на доходы физлиц, мобилизировав в бюджеты на 27% (15 млрд грн) больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
Кроме того, не смотря на пандемию коронавируса, область смогла найти оптимальные решения для развития инвестиционной привлекательности. В частности, летом возле Чигирина норвежская компания Scatec ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 55 Мвт.
"А осенью прошлого года аграрный потенциал Черкащины пополнился инвестициями в переработку – украинское подразделение американской компании Seed Corp в Золотоношском районе сдала новый завод по переработке кукурузы. Этот инвестиционный проект привлек $30 млн инвестиций и обеспечил работой 200 человек", - пишет издание.
Отмечается, также эффективная борьба с коронавирусом в области.
"Черкащина стала первой в Украине областью, с которой стартовала вакцинальная кампания и с тех пор область стабильно держится в ТОП-5 регионов по уровню вакцинации населения. На сегодняшний день в области полностью привито почти половину взрослого населения и региону пока что удается держать под контролем ситуацию с COVID-19", - пишет издание.
Напомним, Скичко был назначен главой Черкасской ОГА 29 января 2021 года, а до этого он был с 2019 года нардепом от Слуги народа, избран на мажоритарном округе №197.
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