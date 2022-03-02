Информация о переговорах с РФ в Беловежской Пуще - неправда – Арахамия

Переговоры между сторонами состоятся в другом месте, заявил Арахамия. Фото: унн

Второй раунд переговоров Украины и России состоится не в Беловежской пуще.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - отметил Арахамия.

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"Переговоры будут вечером 2 марта. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - сказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал переговорную позицию России следующим образом: "Оккупированный украинский Крым – это часть России; Признание Украиной "независимости" Донецкой и Луганской областей; Демилитаризация, параметры которой следует согласовать; Денацификация – по аналогии с Германией в прошлом".

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров Украины и РФ состоятся в Беловежской пуще. 28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Президент Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией. В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.