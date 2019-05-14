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вторник, 14 мая 2019 11:27

Инаугурация Зеленского: в комитете сообщили, когда рассмотрят постановления

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Инаугурация Зеленского: в комитете сообщили, когда рассмотрят постановления
Заседание комитета запланировано на 15:00 15 мая. Фото: lb.ua

Регламентный комитет планирует завтра, 15 мая, рассмотреть проекты постановлений относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом в кулуарах парламента сообщил заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

"Я буду предлагать провести очередное заседание комитета завтра, в среду, как это по плану нашей работы. Надеюсь, что сегодня нам придут еще 2 постановления, которые зарегистрированы. Также надеюсь, что на завтра они будут последними и мы сможем рассмотреть их все и дать заключение в пределах предмета ведения нашего комитета.

Наш комитет рассматривает вопрос соответствия проектов постановлений при их оформлении и регистрации требованиям регламента. В этом можем дать заключение и предложить Раде определиться относительно их поддержки или неподдержки", - сказал Пинзеник.

Заседание комитета запланировано на 15:00.

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По словам спикера Андрея Парубия, до конца недели парламент назначит дату инаугурации Владимира Зеленского.

Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал выбор 19 мая.

В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом. Для инаугурации предлагают даты 17, 19, 20 и 26 мая.

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