Инаугурация Зеленского: назвали первого гостя от Запада

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Госкомтелевидения должно обеспечить освещение инаугурации в СМИ.

Президент Украины Петр Порошенко создал комитет для организации мероприятий до инаугурации Владимира Зеленского.

"От ЕС будет вице-президент Шевчович", - сообщили агентству "Інтерфакс-Україна" в Брюсселе.

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович .

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