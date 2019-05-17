Инаугурация Зеленского: назвали первого гостя от Запада

Европейский Союз на церемонии инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.
"От ЕС будет вице-президент Шевчович", - сообщили агентству "Інтерфакс-Україна" в Брюсселе.
Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.
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Президент Украины Петр Порошенко создал комитет для организации мероприятий до инаугурации Владимира Зеленского.
Госкомтелевидения должно обеспечить освещение инаугурации в СМИ.
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