Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко создал комитет для организации мероприятий до инаугурации Владимира Зеленского.
"С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины, постановляю образовать Организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - говорится в указе президента от 16 мая.
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В оргкомитет вошли 16 человек, из них трое - представители Зеленского:
Петр Боднар - первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады - управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета;
Алексей Днепров - руководитель аппарата Администрации президента, сопредседатель оргкомитета
Андрей Богдан - представитель новоизбранного президента;
Валерий Гелетей - начальник Управления государственной охраны;
Юрий Гресько - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы;
Павел Климкин - министр иностранных дел;
Виталий Кличко - председатель Киевской городской государственной администрации;
Игорь Колесник - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
Иван Куцик - руководитель Государственного управления делами;
Ярослав Мельник - руководитель Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента;
Олег Наливайко - председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания;
Евгений Нищук - министр культуры;
Роман Попов - начальник Управления протокола секретариата Кабинета министров;
Кирилл Тимошенко - представитель новоизбранного президента Зеленского;
Сергей Шефир - представитель новоизбранного президента;
Сергей Яровой - первый заместитель министра внутренних дел.
Оргкомитет должен утвердить план проведения мероприятий в 2-дневный срок. МИД пригласить иностранные делегации на 20 мая, МВД - обеспечить общественный порядок; Кабмин и ГУД - обеспечить финансово и материально-технически все мероприятия.
Госкомтелевидения должно обеспечить освещение инаугурации в СМИ.
Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить" украинскому народу, который ожидает скорейшего вступления в должность. Об этом сказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Инаугурацию Зеленского назначили не в выходной день, а на первый день рабочей недели.
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