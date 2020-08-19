Инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев - ЦИК Беларуси

ЦИК Беларуси сообщила, когда состоится инаугурация Лукашенко. Фото: Reuters

Инаугурация Александра Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, состоится в течение двух месяцев.

Точной даты пока что не назначили. Об этом сообщает Центризбирком республики передает ТАСС в среду, 19 августа.

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"Конкретную дату определят организаторы, инаугурация пройдет не позднее, чем через два месяца", - отметил официальный представитель ЦИК.

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Голосование не было ни справедливым, ни свободным Кроме того, ЕС введет санкции против "значительного количества тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах" .