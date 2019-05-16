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четверг, 16 мая 2019 13:28

Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду

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Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
В команде Зеленского увидели "ложку дегтя" в дате 20 мая. Фото: Reuters

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить" украинскому народу, который ожидает скорейшего вступления в должность. Об этом сказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Часть народных депутатов решили пойти любым путем, чтобы не поддержать предложения президента страны и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сообщил он агентству "Інтерфакс-Україна"

Парламент также создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели, уточнил Разумков.

Кроме того, по его словам, если говорить о приглашении международных делегаций, то им было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

Разумков заявил, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

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Верховная Рада проголосовала за день инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Торжественное заседание начнется в воскресенье в 10:00.

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16
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