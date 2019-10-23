Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – Романенко

Политолог Юрий Романенко говорит, что решение вопроса импорта электроэнергии из России должен принять президент. Фото: КиевПравда

Возобновление импорта электроэнергии из России может привести к снятию с нее международных санкций, поэтому решение в вопросе целесообразности импорта должен принять президент.

Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

"Мы что-то вопим, требуем ужесточить санкции, а по ходу открываем вот это направление теперь (импорт электроэнергии. – Ред.). И понятно, что тут игра есть Игоря Валериевича Коломойского, соответственно, я думаю, что через него, через его интересы узкие пытаются удовлетворить свой интерес по самым разным аспектам. Как экономическим, когда просто зарабатываются деньги, так и по политическим, связанным с Донбассом и со всеми остальными темами. Поэтому тут президент должен принимать решение", – заявил Романенко.

Он также прогнозирует негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины на этот шаг, отмечая что для них возобновление нашей страной импорта электроэнергии из России может стать предлогом отменить введенные против Кремля санкции.

"В конечном итоге снимут санкции, и все на этом закончится. Франция и Германия практически эту линию ведут. Они уже устали от нашей этой половинчатости и непоследовательности. Поэтому все закончится именно этим (снятием санкций с России. – Ред.)", – считает Романенко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. Ранее народный депутат Украины, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины обеспокоены покупкой Украины электроэнергии у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.