Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – Романенко

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4347
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38340
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1062
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3168
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3105
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5040
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7452
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1152
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 14:09

Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – Романенко

  Комментировать
Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – Романенко
Политолог Юрий Романенко говорит, что решение вопроса импорта электроэнергии из России должен принять президент. Фото: КиевПравда

Возобновление импорта электроэнергии из России может привести к снятию с нее международных санкций, поэтому решение в вопросе целесообразности импорта должен принять президент.

Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

"Мы что-то вопим, требуем ужесточить санкции, а по ходу открываем вот это направление теперь (импорт электроэнергии. – Ред.). И понятно, что тут игра есть Игоря Валериевича Коломойского, соответственно, я думаю, что через него, через его интересы узкие пытаются удовлетворить свой интерес по самым разным аспектам. Как экономическим, когда просто зарабатываются деньги, так и по политическим, связанным с Донбассом и со всеми остальными темами. Поэтому тут президент должен принимать решение", – заявил Романенко.

Он также прогнозирует негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины на этот шаг, отмечая что для них возобновление нашей страной импорта электроэнергии из России может стать предлогом отменить введенные против Кремля санкции.

"В конечном итоге снимут санкции, и все на этом закончится. Франция и Германия практически эту линию ведут. Они уже устали от нашей этой половинчатости и непоследовательности. Поэтому все закончится именно этим (снятием санкций с России. – Ред.)", – считает Романенко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

Ранее народный депутат Украины, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины обеспокоены покупкой Украины электроэнергии у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Обозреватель
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Импорт Украиной электроэнергии из РФ закончится снятием санкций – Романенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

За год украли 4 немецких муниципальных велосипеда

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 42649
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 29798
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19577
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 19507
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 16362
Политика
Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко
Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра Бровченко Просмотров: 297
Страны НАТО должны расширить военную помощь Украине - Столтенберг
Страны НАТО должны расширить военную помощь Украине - Столтенберг Просмотров: 54
"Слуга народа" рассказал об ошибках вокруг "формулы Штайнмайера"
"Слуга народа" рассказал об ошибках вокруг "формулы Штайнмайера"
 Просмотров: 1432
200 прокуроров посадили за тестирование
200 прокуроров посадили за тестирование Просмотров: 477
Парламентарии Великобритании проголосовали за выход из ЕС
Парламентарии Великобритании проголосовали за выход из ЕС Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
При нынешней власти не стоит надеяться на наказание Гладковского – Тягнибок
2
"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо
Голосов: 12993
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua