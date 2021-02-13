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суббота, 13 февраля 2021 21:25

Импичмент Трампа: Сенат отказался допрашивать свидетелей

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Импичмент Трампа: Сенат отказался допрашивать свидетелей
Однако после переговоров с адвокатами Трампа решили добавить лишь заявление Маккарти в протокол судебного разбирательства. Фото: flickr.com

В Сенате США стороны договорились не вызывать свидетелей на допрос в рамках слушания по импичменту 45-го президента Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Руководители Сената и команда защиты Трампа согласились добавить к процессу заявление, где описывается телефонный разговор между экс-главой Белого дома и лидером Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Кевином Маккарти.

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Однако после переговоров с адвокатами Трампа решили добавить лишь заявление Маккарти в протокол судебного разбирательства.

Напомним, палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональда Трампа. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурма здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

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  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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