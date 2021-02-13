Импичмент Трампа: Сенат отказался допрашивать свидетелей

Однако после переговоров с адвокатами Трампа решили добавить лишь заявление Маккарти в протокол судебного разбирательства. Фото: flickr.com

В Сенате США стороны договорились не вызывать свидетелей на допрос в рамках слушания по импичменту 45-го президента Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Руководители Сената и команда защиты Трампа согласились добавить к процессу заявление, где описывается телефонный разговор между экс-главой Белого дома и лидером Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Кевином Маккарти.

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Однако после переговоров с адвокатами Трампа решили добавить лишь заявление Маккарти в протокол судебного разбирательства.

Напомним, палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональда Трампа. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурма здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.