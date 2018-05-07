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понедельник, 07 мая 2018 18:16

Имперская пафосность и двуглавый петух: экс-нардеп высмеял инаугурацию Путина

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Имперская пафосность и двуглавый петух: экс-нардеп высмеял инаугурацию Путина
7 мая состоялась четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Фото: УНИАН

Экс-нардеп Тарас Чорновил в Facebook высмеял инаугурацию президента России Владимира Путина.

Нардеп отметил, что Путина на камеры делали больше, чем он есть на самом деле. А также посоветовал России вернуться к традициям убийства царей.

"Еще из тупых традиций Московского княжества заметил одну комичную вещь. Довольно рослые и крепкие мужчины и женщины, когда мимо проскальзывал кремлевский карлик, сразу же втягивали головы в плечи, начинали сутулиться, подгибать коленцы, чтобы выглядеть немного ниже, сравнится с властителем. Увидел один короткий кадр, когда давали общий план, но не сверху, а вдоль прохода - такое вроде и не сильное, но очень показательное заглубление между двумя волнами прокатывалось".

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Во время инаугурации российского президента Путина во над Кремлем у нужный момент не смогли до конца поднять российский флаг. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие шесть лет. На церемонию в Большой Кремлевский дворец пригласили 5 тыс. гостей.

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Дата
07
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