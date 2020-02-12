Имел квартиру, но арендовал жилье за счет украинцев: экс-нардепом займется Антикорсуд

Экснардеп имел квартиру в Киеве, но снимал отель за счет налогоплательщиков, говорят в НАБУ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата за безосновательное получение более 361 тыс. грн на съем номера в гостинице "Киев".

Об этом Бюро сообщило в среду.

По данным следствия, в ноябре 2014-го экс-депутат начал пользоваться гостиничным номером в столице. Проживание оплачивалось за счет госбюджета.

Детективы выяснили: несмотря, что в марте 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом в Управление делами Аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты.

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Лишь в октябре 2018-го после ряда публикаций в СМИ нардеп отказался от получения средств. За 1,5 года депутат успел получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья.

Депутату инкриминируют "злоупотребление властью или служебным положением". Фамилию нардепа в НАБУ не называют.

Тем временем "Новое время" сообщает, что речь идет о бывшем нардепе-мажоритарщике (избирался в Киевской области) Руслане Сольваре.

Обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд.

По закону, народные депутаты получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.