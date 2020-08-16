Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров

Нет сомнения в том, что Лукашенко попросил у Путина помощи в подавлении народных протестов - Чубаров. Фото: Reuters

Ситуация в Беларуси может стать шансом для Украины в восстановлении территориальной целостности страны, включая Крым.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он считает, что президент России Владимир Путин "не может не помочь" белорусскому президенту Александру Лукашенко.

"Нет сомнения в том, что Лукашенко попросил у Путина помощи в подавлении народных протестов в Беларуси. Путин не помочь не может. Но и помочь страшно, пламя может перекинуться на территорию самой России", - убежден Чубаров.

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По его словам, возможно "введение Россией войск на территорию Беларуси вызовет новую, еще больший кризис в международных отношениях". В то же время, Чубаров заявляет, что "такое развитие событий может стать шансом для Украины в восстановлении собственной территориальной целостности, включая Крым".

"Украина уже сейчас должна быть готовой к ситуации, которая может сложиться, предложить лидерам государств - членов ЕС, Великобритании, США и Канаде пакет конкретных международных мероприятий по принуждению России к соблюдению международного права, в том числе немедленного вывода им своих войск с оккупированных территорий Украина ", - добавил он.

На "пешеходном мосту" и возле Арки дружбы народов в Киеве 15 августа проходит акция в поддержку протестующих в Беларуси. Пришли на нее около сотни человек.