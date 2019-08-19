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понедельник, 19 августа 2019 21:41

"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
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Сеть разгневало поведение нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой". Еще более неприемлемым считают реакцию партии на оскорбление, которая поддержала своего члена.

Пользователи вспоминают, как лидер партии Владимир Зеленский ответил нардепу Олегу Барне, который послал журналиста в парламенте. Тогда Зеленський сказал: "Идите в жопу". Этот же метод предлагают применить и к Бужанскому.

 





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Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".

Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Слуга народа" назвала оскорбления со стороны Бужанского "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".

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