Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля

Команда Зеленского два месяца назад заменила правительство Гончарука правительством Шмыгаля. Фото: iportal.rada.gov.ua

Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем не показал картины выхода из кризиса. Его представленная программа написана хуже чем при предыдущих правительствах.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Это не программа, а набор лозунгов. Самый слабый документ, который вообще видел от правительств после Майдана. Хуже наверное были во времена Азарова.

Документ должен основываться на идеологии, четко очерченной. Все остальное должно подниматься под нее. Должно провозглашаться какое-то видение будущего. Цели и методы их достижения. Если совсем по-хорошему, документ должен заканчиваться, как коалиционное соглашение под правительство Яценюка в 14-м году, планом мероприятий, где прописали, кто за что отвечает, какое министерство что должно делать. Сейчас даже близко ничего подобного нет.

Если человек приходит руководить правительством - должен иметь какое-то видение

Если человек приходит руководить правительством, быть министром, он должен быть не просто исполнителем. А должен иметь какое-то видение. Хуже всего в этом правительстве, что в нем нет визионеров. Пришли чтобы как-то порулить.

Кризис создает возможности. Тот, кто переживает его чтобы пересидеть - тот теряет. А тот, кто использует эти возможности, от кризиса выиграет, выходит из него сильнее. Жаль, что сегодня имеем правительство, которое только умеет защищаться и совершенно не имеет картины, куда оно хочет выходить. По крайней мере такую картину не показало и убедительной стратегии не создало.

Успех правительства Шмыгаля - что вовремя объявили карантин. Но с другой стороны сама конструкция этого карантина вопиющее неуклюжая. Сделали впопыхах, без продумывания. Создали условия, при которых люди быстро устали, у них быстро закончились запасы терпения и продовольствия.

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Экономической политики вообще не видим. Срочные меры, чтобы спасать самый мелкий бизнес, оставшихся без зарплат - не работают. Даже такая простая вещь, как заказать в украинского Института тесты на коронавирус, дешевле чем за рубежом, за 2 месяца не сделано. Минздрав возвращается в старые схемы с закупками.

Кабмин Шмыгаля - слабый. Понятную политику, которая бы способствовала выходу из кризиса и улучшению ситуации, делать не в состоянии. Ничего не видим о деятельности министра экономического развития и торговли. Очевидно, не был готов к такому назначению, а указаний как управлять, тоже некому дать.

Как ни парадоксально, продолжить деятельность этого правительства может недостаток желающих прийти на замену

Правительство может продержаться долго, а может быть уволенным завтра. Ситуация, когда чиновники не знают, что их ожидает - плохая. Поэтому Кабмин так трудно было укомплектовать, и так и не удалось. Никто не хочет идти на должность, после того, как увидели, как обошлись с предшественниками. Как ни парадоксально, продолжить деятельность этого правительства может недостаток желающих прийти на замену", - говорит Владимир Дубровский.

13 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду программу действий правительства. Ее должен рассмотреть парламент. Программу расписали на 9 страницах. Если ВР утверждает программу, то правительство получает годовой иммунитет. Ряд парламентских комитетов отправили программу на доработку.