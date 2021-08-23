Хотим поставить Россию на место - министр энергетики США

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм. Фото: flickr.com/President Of Ukraine

Соединенные Штаты Америка намерены поставить Россию на место и осуждают незаконную аннексию Крыма.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм на саммите "Крымской платформы".

Гренголм сообщила о поддержке Украины от имени президента США Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крымская платформа": Дуда начал речь на украинском и сделал мощное заявление

"США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией.

Мы уже предоставили $4,9 млн помощи Украине. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитного оружия и оборудования, для разрешения конфликта.

Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - отметила Гренголм.

Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Оккупация Крыма ставит под сомнение эффектность и эффективность всей международной системы безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вступительного слова на саммите "Крымской платформы".