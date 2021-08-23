Хотим поставить Россию на место - министр энергетики США

Соединенные Штаты Америка намерены поставить Россию на место и осуждают незаконную аннексию Крыма.
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм на саммите "Крымской платформы".
Гренголм сообщила о поддержке Украины от имени президента США Джо Байдена.
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"США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией.
Мы уже предоставили $4,9 млн помощи Украине. Мы будем предоставлять поддержку ВСУ, в частности относительно защитного оружия и оборудования, для разрешения конфликта.
Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - отметила Гренголм.
Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Оккупация Крыма ставит под сомнение эффектность и эффективность всей международной системы безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вступительного слова на саммите "Крымской платформы".
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