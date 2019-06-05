Хомчак не едет в Минск - президент нашел замену

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не нужна.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.
Генштаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлять заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.
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"Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленський утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.
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