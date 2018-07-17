Холодницкий назвал два условия своей отставки

Назар Холодницкий держит в столе заявление об отставке. Фото: ukranews.com

Назар Холодницкий уйдет с поста руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в двух случаях.

Об этом антикоррупционный прокурор сказал журналистам в САП, под стенами которой активисты требовали его отставки.

"Холодницкий уйдет с должности в двух случаях: когда закончится срок полномочий или когда он сам этого захочет. А вешать плакаты, обливать грязью, зеленкой, тортами - это не основания для отставки", - подчеркнул Холодницкий.

Прокурор напомнил, что заявление о его отставке лежит в рабочем столе с первого дня в должности.

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Сегодня возле САП прошло несколько акций. Одна из них - за отставку главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Активисты принесли ему рюкзак - "помочь собрать вещи".