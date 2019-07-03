Хочешь стать нардепом - выкладывай $1 млн: Найем назвал расценки на выборах

На кампанию нужно $1 млн, говорит нардеп Мустафа Найем.

Чтобы выиграть выборы по мажоритарке в округе, нужно $1 млн или более 26 млн грн.

Об этом рассказал нардеп Мустафа Найем в эфире Skrypin.ua.

Парламентарий объяснил, почему не участвует в выборах.

"Я рассматривал поход на мажоритарный округ - 217-й. Это Оболонь. Глубоко погрузился в ситуацию и узнал, что происходит.

Для того, чтобы просто участвовать в кампании, нужно минимум 100 тысяч долларов, для того, чтобы просто начать эту кампанию. Это собрать команду, заказать рекламу, коммуникации, подготовить передвижные команды.

Говорить, что голыми руками можно взять округ - это неправда.

Для того, чтобы создавать конкуренцию, надо 200-300 (тысяч долларов. - Gazeta.ua). А реально, чтобы выиграть на округе, например на 217-м, где уже работает сеть, это нужно не менее 500 - миллион. Это то, что я рассчитал по себе", - рассказал Найем.

Нардеп также рассказал, что "прошелся по знакомым бизнесменам".

"Мы могли собрать где-то 300-400 тысяч долларов. И у меня возник очень простой вопрос. Хорошо, я соберу эти деньги, пойду на эту кампанию. 300-400 тысяч долларов просто так не дают, во-первых. И второе - для меня это большие деньги. Просто выбросить их на месяц пиара для себя, а потом оказаться в парламенте и быть обязанным кому-то, быть одиночкой-самовыдвиженцем... Это не то, что я хочу ", - заявил Найем.

Нардеп назвал ситуацию с мажоритаркой "лицемерием".

"Очиститься" через округ, идти бороться с сетками, розенблатами, кононенками. И это считается очисткой. Это лицемерие", - сказал парламентарий.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыму.