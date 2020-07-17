Хочешь быть мэром Киева - внеси полмиллиона. Назвали размеры залогов на местных выборах

Кандидаты в мэры должны внести от 19 до 445 тыс. грн залога. Об этом сообщает движение "Чесно".

16 июля Верховная Рада во втором чтении поддержала изменения в Избирательный кодекс, которые предусматривают, в частности, снижение залогов на местных выборах, напоминают в организации.

Залог зависит от общей численности избирателей.

Денежные залоги за партийные списки в громадах, где от 10 тыс. до 90 тыс. избирателей, не будут превышать 18 тыс. 892 грн.

Для крупных городов залоги будут колебаться от 19 тыс. до почти полмиллиона гривен.

Самым низким будет залог для кандидатов на городских голов Ужгорода (19 тыс.), Никополя (20 тыс.) и Мелитополя (24 тыс.). Самой высокой - в мэры Днепра (157 тыс.), Харькова (219 тыс.) и Киева (445 тыс.).

Такими же будут залоги за партийные списки в городских и областных советах.

Расчеты являются ориентировочными и основываются на данных Государственного реестра избирателей по состоянию на конец 2019 года.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года. Выборы пройдут в частности в районные советы.