Хищения в оборонке при прошлой власти: Сытник рассказал новые детали

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в Укроборонпром Виталию Жукову. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник.

"На сегодня Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки. Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно", - рассказал Сытник "Украинской правде".

На вопрос, кому, по версии следствия, Жуков дал взятку, директор НАБУ ответил, что пока не скажет.

В то же время, Сытник добавил, что в ближайшее время его ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению директора НАБУ, к середине осени 2020 года Бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по сделкам в оборонке.

Жукову и его предполагаемому соучастнику Андрею Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от налогов сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.

В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.

Суды постановили вернуть прокурору материалы по обоим "для осуществления уголовного производства в общем порядке".

В апреле 2020-го им усилили подозрения. Мужчин подозревают в уклонении от налогов на 49 млн грн и отмывании средств.

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В феврале-марте 2019 издание "Bihus.info" обнародовало расследования о том, как люди из окружения 5-го президента Петра Порошенко курирующих хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын заместителя секретаря СНБО 22-летний Игорь Гладковський вместе с друзьями - Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь". Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" $30 тыс. Из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела о коррупции за взятки. После публикации сюжета Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.