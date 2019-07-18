Хищения в оборонке: президент назвал еще одну схему

Президент снова вспомнил о "Укроборонпром".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело о хищении в оборонной промышленности во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом шла речь на Национальном совете по вопросам антикоррупционной политики в четверг, сообщает "Українська правда"

"Впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает в огромных масштабах.

Вы слышали о нашумевшей истории в государственном концерне "Укроборонпром".

На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как выяснилось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов США на счета оффшорных компаний за якобы оказанные услуги. Хочу напомнить, что это все народные деньги", - заявил глава государства.

Гладковского вызывает НАБУ - СМИ

4 марта предыдущий президент уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в расследовании о хищениях в обороне.