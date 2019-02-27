Хищения в оборонке: ГПУ заявила об убытках на 22 млн и готовит подозрения

Подозрение готовят директору "Оптимумспецдетали" Владимиру Волохачу (на фото) и владельцу фиктивных компаний Андрею Рогозе. Фото: bihus.info

Генпрокуратура готовит подозрения руководству компани "Оптимумспецдеталь" в неуплате налогов на 22 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

"Предприятие действительно поставляло узлы-агрегаты. Не моя компетенция устанавливать, были ли завышены цены... Мой вопрос один: когда "Оптимумспецдеталь" получили средства, уплатили ли они налоги? Утверждаю: не уплатили. Использовали фиктивное предприятие для перевода денег в наличные и разделили между собой. В связи с этим наша задача - вернуть в бюджет неуплаченные налоги. На данный момент это сумма почти миллион долларов. В ближайшие дни мы получим результаты от ГФС и эта сумма, скорее всего, возрастет. Вся сумма будет предьявлена ​​в подозрении руководству "Оптимумспецдеталь"...

Мы видим всех причастных лиц в Украине, допрашиваем их последние дни. Вручим им подозрения", - сказал Луценко.

Речь идет о директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, который еще в 2017 году признал, что имел дело с фиктивными структурами, а также о владельце группы фирм-прокладок "Интер Сталь" Андрее Рогозе.

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25 февраля "Наші гроші" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. Согласно расследованию, сын замсекретаря СНБО и его партнеры организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия "Укроборонпрома" покупали эти детали у фирм-прокладок по ценам, завышенным в несколько раз. Одной из таких фирм была "Оптимумспецдеталь". Журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. Из писем следует, что сын замсекретаря СНБО согласовывал аферы через своего отца. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок. "Наші гроші" анонсировали также выход следующей части расследования, где роль Гладковского-старшего и руководства "Укроборонпрома" в схемах будет освещена более подробно. Гладковский и "Укроборонпром" планируют подать в суд на журналистов Bihus.info.