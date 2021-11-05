Харьковский нардеп Бакумов ушел с должности в парламенте

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2610
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2 Просмотров: 792
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 468
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9666
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6921
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3186
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3177
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 630
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
6
5
6
14
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
&quot;У меня были амбиции. Хотела стать генералом &quot;: что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
Видео
Все видео
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Запретить россиянам въезд в Украину: петиция на вторые сутки набрала половину необходимых подписей
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 2493
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 558
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 963
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6687
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 306
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 09:51

Харьковский нардеп Бакумов ушел с должности в парламенте

  Комментировать
Харьковский нардеп Бакумов ушел с должности в парламенте
В Харькове народным депутатом от партии "Слуга народа" Александра Бакумова избрали в 173-м мажоритарном округе. Фото: depo.ua

3 ноября состоялось заседание комитеткомитета по вопросам правоохранительной деятельности, во время которого глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов попросил депутатов удовлетворить его заявление о сложении полномочий главы подкомитета.

Глава комитеткомитета Сергей Ионушас предложил депутатам перенести на следующую неделю рассмотрение этого заявления: "Я бы хотел обратиться к господину Бакумову с просьбой, чтобы мы рассмотрели заявление на следующей неделе. Мы сможем подготовиться за эту неделю, как мы будем работать дальше". Несмотря на это, депутаты включили в повестку дня вопрос о заявлении Бакумова и рассмотрели его.

В поддержку Бакумова высказался ряд членов комитета. В частности, заместитель председателя комитета Максим Павлюк попросил Бакумова отозвать свое заявление, а коллег по комитету не поддерживать его. "С уверенностью могу сказать, что это абсолютно профессиональный человек. Честно, со всем уважением ко всем членам комитета могу сказать, что не знаю того депутата, который бы смог возглавить вместо Александра направление работы, которое он проводил. Поэтому прошу Александра отозвать это заявление, коллег не поддерживать. Также могу сказать, что боюсь, что комитет может лечь, если не будет господина Александра на этой должности".

В свою очередь член комитета Юлия Яцик обратила внимание на организацию работы комитета и отношение Ионушаса к членам комитета.

"Все как-то эгоистически подходят к этому вопросу: кто будет работать, кто потянет большой кусок работы. Но ведь ценить людей нужно тогда, когда они это делают. И важно относиться к людям, которые тянут большой кусок работы на комитете. Нужно именно в этот момент, а не постфактум, когда, проявив какое-то пренебрежительное отношение, человек принимает для себя решение. Я категорически против того, чтобы Александр ушел с поста председателя подкомитета, но я по-человечески понимаю, что есть элементарные вопросы уважения, — сказала Яцик. - Сергей, (председатель комитета Сергей Ионушас – ред.), это вам на будущее такой звонок, сможете ли вы организовать нормально работу комитета, чтобы люди хотели вас поддерживать и боялись вас подвести?"

Ряд членов комитета обратили внимание на профессиональную работу Бакумова, однако высказались за скорейшее рассмотрение заявления.

В конце рассмотрения вопроса слово взял Бакумов. Нардеп подвел статистические итоги работы подкомитета под его председательством и попросил коллег уволить его с должности председателя. "Это не эмоциональное решение. Главное – это достоинство и профессионализм. Если мы эти два критерия оцениваем, если мы их ставим в приоритет, то мое не то, что право, а моя обязанность написать такое заявление и попросить вас, пожалуйста, отпустите меня. А я вам гарантирую, что все свои обязанности, которые я взял на себя относительно обработки законопроектов, мною будут достойно продолжены на обычной должности члена комитета".

После выступления Бакумова прошло голосование. 14 членов комитета по правоохранительной деятельности проголосовали за удовлетворение заявления Бакумова о сложении полномочий главы подкомитета. "Решение принято", — подытожил Ионушас.

3 ноября стало известно, что харьковский народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Бакумов сложил полномочия главы подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины.

Александр Бакумов родился 25 апреля 1989 года в Харькове. Был главой полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Харьковской области от представителей общественности. В 2015 году принимал участие в АТО в составе Пограничных войск Украины, звание – капитан. Народный депутат от партии "Слуга народа" (мажоритарный округ №173 в Харьковской области). До избрания в парламент работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел.

depo.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковский нардеп Бакумов ушел с должности в парламенте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 19836
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 18631
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 9 Просмотров: 11404
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 11304
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9666
Политика
Столы с травой, новый пресс-центр: Раду отремонтируют на 42 млн грн
Столы с травой, новый пресс-центр: Раду отремонтируют на 42 млн грн Просмотров: 72
"Давали папку с фамилиями, которых не было в списках" - Аваков о принятии санкций СНБО
"Давали папку с фамилиями, которых не было в списках" - Аваков о принятии санкций СНБО Просмотров: 189
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
 1 Просмотров: 2502
"Я умею отказывать. Многим это не нравится" - Аваков прокомментировал свою отставку
"Я умею отказывать. Многим это не нравится" - Аваков прокомментировал свою отставку Просмотров: 477
Харьковская ТИК отказалась отменять решение о признании Терехова мэром Харькова
Харьковская ТИК отказалась отменять решение о признании Терехова мэром Харькова Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
4
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 8899
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть