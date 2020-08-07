Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах

Глав ОГА назначает президент. Мэров выбирают жители городов. Фото: president.gov.ua

Когда президент Владимир Зеленский пришел ко власти, у него не было команды. Поэтому отбор кандидатов на исполнительные должности происходил хаотично. Так как главами областных госадминистраций назначали людей без опыта и подготовки, их приходится часто менять. Они не получают поддержку в регионах и не добавляют рейтинга президенту. Ухудшают свое положение и из-за противостояния с мэрами городов накануне выборов. Об этом Gazeta.ua рассказывает Игорь Попов, президент аналитического центра "Политика".

Сейчас видим слабую президентскую вертикаль в регионах, а в некоторых ее почти нет. Чем власть это будет компенсировать, чтобы удержаться и пройти выборы?

Выборы власть может пройти или на сильных инициативах из центра: наконец начать выполнять свои обещания об окончании войны, "будем сажать", конец эпохи бедности. Хотя этого я особо и не жду. Второе - подбор сильных кадров в регионах. Все-таки, рейтинг "Слуги народа" остается первым, и если они проходные места предложат реально популярным личностям - лидерам общин, общественного мнения, - это придаст авторитет и президенту, и его партии.

Эти лидеры на местах готовы идти в президентскую силу, несмотря на то, что полномочия местного самоуправления тихонько год ужимали, а во время карантина часть средств забрали?

Местные лидеры лучше бы шли самовыдвиженцами. Но Верховная Рада приняла решение, что выдвижение - только от партий. И здесь есть интрига для многих местных популярных личностей: от какой партии идти в местный совет, если хотят стать депутатами? И многие выбирает не парламентские центральные партии. Потому что с мандатом они попадают в зависимость от политиканства. Поэтому для многих и местных элит, и лидеров общин, и популярных личностей выгоднее становится идти от партии мэра. Потому что у них могут совпадать интересы относительно того, что делать с городом. А из Киева могут приказы приходить самые противоречивые. Или они выбирают для себя создать свой проект, который не занимается политиканством в Киеве. Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, долго выбирал и присоединился к "За будущее". Увидев, что у них нет жесткой вертикали, но есть парламентская группа, которая сможет помогать в лоббировании вопросов города. Это может стать тенденцией.

За год президент Зеленский почти в каждой области по несколько раз меняли руководителей ОГА. Только трое из них работают на своих должностях больше года. Почему так часто меняют руководителей ОГА и что от них сегодня реально зависит?

Причин две. Одна объективная: идет децентрализация и полномочия уменьшают. Рано или поздно придем к тому, что у нас будут префекты и еще более ограниченные полномочия. Именно поэтому президент ставит завышенные задачи своим председателям ОГА: проконтролировать все, поднять танкер в Одессе, гарантировать победу на выборах своих кандидатов, побороть коронавирус в отдельно взятой области. А у них же на это полномочий и бюджетов нет. Вторая причина субъективная: когда президент пришел ко власти, то у него не было команды, не было своих людей. Соответственно, отбор народных депутатов в избирательный список "Слуги народа" и кандидатов на исполнительные должности происходил не системно, а хаотично. Поэтому попадали люди неподготовленные. Часто они не могли справиться с элементарными должностными обязанностями. Поэтому возникал вопрос их замены.

Как можно оценить работу главы ОГА? Чем они должны заниматься? Как оценивают их работу?

Они должны координировать работу центральных органов исполнительной власти. Это все-таки представители главы государства, хотя имеют двойное подчинение и Кабмину, и президенту Украины. Поэтому, координировать территориальные подразделения должен председатель ОГА. Второе - проводить центральную политику. Очень часто оценивают работу руководителя ОГА по своему отношению и к президенту, и к правительству, и к тем инициативам, которые приходят сверху. Если инициативы приходят не популярные, скажем, меры карантина перестали быть популярными, только все перестали бояться. Поэтому все попытки сделать карантин более жестким или запретить обучение в школах встречали сопротивление. И это будет продолжаться. Мы видели и бунт черкасского городского головы, и сейчас Луцк и Тернополь сказали, что они не собираются выполнять те указания относительно карантина. В этой же Волынской области областная администрация собирает штаб по чрезвычайным ситуациям и говорит, что надо карантин делать более жестким. Но местное самоуправление говорит, что без согласования с ними это не удастся. Это, конечно, бьет сразу и по личному авторитету, рейтингу главы обладминистрации.

Какими будут место и роль губернаторов после реформы децентрализации?

Если кратко - не допустить распада страны. Чтобы все-таки у нас была одна страна, один язык, одна политика, одна безопасность, одна внешняя политика. А дальше уже все делится на разделы, функции, какими инструментами это будет делаться.

Эти должности важны? Независимо от того, как они будут называться?

Конфедерацию и федерацию мы строить не планируем. У нас будет унитарное государство с единым законом на всю территорию страны. И кто-то должен за всем этим следить. У прокуратуры нет функции общего надзора. Поэтому и предлагают главам областных администраций или префектов сделать право вето на решения органов местного самоуправления. Если они начнут вводить свои отдельные законы, языки или другие вещи, которые противоречат центральной политике, то задача префекта - останавливать их решение, обжаловать.

Правда ли, что сегодня, как и раньше, от губернаторов зависит подготовка правящей партии к местным выборам? Как они вообще могут влиять на выборы в регионе?

На самом деле админресурса у них не осталось. Поэтому влиять в плохом плане - собирать бюджетников, стучать кулаком по столу - уже не сработает. Только положительными примерами. Если председатель ОГА может показать сильные стороны центральной власти или правящей партии, донести это лидерам на местах, если он может организовать местные элиты на выполнение каких-то внебюджетных программ, тогда, возможно, рейтинг правящей партии будет додан. Но если он случайно попал на эту должность и не знает, что на ней делать - то отнимет этот рейтинг. А если попытается еще задействовать какой-то админресурс - точно только навредит.

Видим противостояние между мэрами городов-миллионников и председателями ОГА. Остро это было во время начала карантина. Какие последствия имеет это противостояние? И для мэров, и для губернаторов?

Главы областных администраций теряют авторитет, потому что проигрывают. Мэры имеют больший ресурс, популярность и опыт. Поэтому население на стороне мэров. Только обостряется после таких противостояний на местном уровне общее противостояние по линии центра и регионов. И это будет не только противостояние глав, но и избирателей. Когда избиратели все больше будут говорить, что из Киева мы получаем глупые указания, увеличение налогов, а вот мэр занимается нашими проблемами, благоустройством. Поэтому будут поддерживать мэра в любых вопросах.

За период президентства Владимир Зеленский почти в каждой области несколько раз менял руководителей областных государственных администраций. У глав ОГА и мэров городов-миллионников постоянно возникают конфликты. Ситуация обострились с началом карантина и борьбой с коронавирусом. После завершения реформы децентрализации должности председателей областных госадминистраций не будет. Их заменят префекты.