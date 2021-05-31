Губернатор Харковщины и Ярославский вошли в предвыборную кампанию Терехова - политолог

Политолог аналитического центра "Инполит" Никита Трачук: "Предвыборную кампанию Терехова поддерживают глава Харьковской ОГА Айна Тымчук и бизнесмен Александр Ярославский (на фото)". Фото: sq.com.ua

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский 27 мая на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks в Днепре в очередной рассказал о планах возродить ФК "Металлист", пишет "Гордон".

В своем заявлении, Ярославский акцентировал, что возвращать футбол в Харьковский регион он намерен вместе с и. о. мэра города и губернатором.

"…с местной властью - с [и.о. мэра Харькова] Игорем Тереховым, с [главой ОГА] Айной Тымчук - договорились возродить клуб. И надеюсь, что и харьковчане опять вернутся на любимый стадион "Металлист", - сказал бизнесмен.

Примечательно, что о возрождении "Металлиста" Ярославский заявил еще в феврале. Все это время он множество раз комментировал планы по развитию клуба, однако ни разу не упоминал, что в этом ему будут помогать конкретные чиновники.

Появление Терехова и Тымчук в перечне якобы "причастных" к возрождению "Металлиста" абсолютно не случайно, считает политолог аналитического центра "Инполит" Никита Трачук.

По его словам, это означает только одно – предвыборная кампания Терехова активно набирает обороты и ее поддерживают глава Харьковской ОГА Айна Тымчук и бизнесмен Ярославский.

"И сама тема "Металлиста" очень важна для харьковчан. Эксплуатировать ее перед выборами означает давить на самое-самое. Это элемент гордости Харькова, поэтому именно на теме возрождения пытаются пиариться политики", - сказал он.

Трачук, на основании поддержки Терехова со стороны Тымчук, делает вывод, что действующий и.о. мэра Харькова договорился с Офисом президента.

"Я вот буквально на днях видел в соцсетях таргетированную рекламу матча "Металлиста" с "Черноморцем". Там было написано: при поддержке Игоря Терехова. То есть что я могу сказать, что наверняка Терехов договорился как-то и с Офисом президента и с нашим бизнесменом Ярославским. И наверняка они придумали в рамках предвыборной кампании Терехова возрождать "Металлист", - пояснил эксперт.

Он прогнозирует, что тема возрождения харьковского клуба будет иметь значительный политический вес в рамках предвыборной кампании Терехова. Косвенно это подтверждают и намерения местной власти передать стадион "Металлиста" громаде Терехова.

"Это добавит Терехову электоральные балы. И самой Тымчук тоже. Она как губернатор - не публична, никто не знает, чем она занимается. А в теме с "Металлистом" и она получит свою порцию пиара.

Но глобально, это все же "договорняк" с ОП в рамках предвыборной кампании Терехова, и с Тымчук – которая понятно, ее ж назначал лично Зеленский", - отметил Трачук, не исключив, что губернатор области и в дальнейшем будет использовать админресурс чтобы помочь Терехову победить.

Напомним, что по данным социологов, выборы мэра Харькова, скорее всего, будут проходить в два тура. Конкуренцию действующему и.о. мэра могут составить Михаил Добкин, Евгений Мураев, а по некоторым данным и Юлия Светличная.