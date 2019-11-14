Грымчаку продлили арест

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку продолжили заключения.

Высший антикоррупционный суд сообщил о своем решении в Facebook.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора САП. Срок содержания под стражей продлил на два месяца.

Залог назначили в размере 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Это 5 млн 999 тис. 283 гривны.

"Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения раньше", - говорится в сообщении ВАКС.

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Помощника Грымчака следствие считает соучастником уголовного производства. Ему продлили содержание под стражей на 30 дней. Залог для него 3 млн 999 тис. 522 гривен.

14 августа Юрия Грымчака задержала в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовал $1,1 млн взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений.

Речь шла о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешении на строительство в Киеве.