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вторник, 23 марта 2021 11:19

Группа "Довира" предложила упростить закупки для медицинских и образовательных учреждений в общинах

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Представители депутатской группы "Довира" и нардепы из других фракций и групп зарегистрировали законопроект №5289 "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами".

Об этом сообщается на официальной странице депутатской группы "Довира" в Facebook.

 

"Органы местного самоуправления выполняют ряд важных функций для обеспечения социальных потребностей общин. К ним относится и осуществление закупок товаров для объектов социальной сферы: школ, детсадов, больниц, амбулаторий и тому подобное. А это важнейшие учреждения в каждой общине, поскольку именно от них зависит здоровье местных жителей, а также образование, воспитание и уход за детьми", - отмечается на странице.

Объекты социальной сферы ежедневно нуждаются в отоплении и электроэнергии, продуктах питания, топливе и горюче-смазочных материалах (например - для школьных автобусов), расходных материалах, санитарно-гигиенических товарах и так далее.

"Здравоохранение и образование в общинах требуют оперативного решения вопросов! В то же время, сейчас существуют объективные законодательные препятствия для осуществления этих функций органами местного самоуправления", - считают авторы законопроекта, подчеркивая, что с этой проблемой к депутатам группы "Довира" обратились очень многие представители общин из ряда областей Украины.

Соответственно, препятствия для оперативного выполнения этих функций в удовлетворении самых необходимых потребностей людей должны быть устранены, а процедура закупок в этих случаях - упрощена, отмечают в депутатской группе "Довира".

Согласно со сравнительной таблицей к законопроекту №5289, документом предлагается упростить закупку:

- пищевых продуктов, горюче-смазочных материалов, природного газа и электрической энергии, малоценных или быстроизнашивающихся товаров для учреждений здравоохранения или учебных заведений коммунальной формы собственности;

- услуг по подвозу учащихся в образовательные учреждения и в обратном направлении;

- проектно-сметной документации.

"Работу органов местного самоуправления нужно облегчать и упрощать, а не усложнять искусственным бюрократизмом там, где его не должно быть", - резюмируют представители депутатской группы.

Авторами законопроекта выступили Борис Приходько, Олег Кулинич и другие представители группы "Довира", глава Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("СН"), представители других фракций и групп, а также внефракционные депутаты.

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Дата
23
марта

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