"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве

Олег Ляшко заявляет, что "дает поручения" премьеру Владимиру Гройсману. Фото: открытые источники

Нардеп, председатель Радикальной партии Олег Ляшко говорит, что дает поручение премьер-министру Владимиру Гройсману.

Соответствующее видео выложил в Facebook его коллега "радикал" Олег Лозовый.

Ляшко говорил о "плане" борьбы с контрабандой.

"Я Гройсману позвоню, дам соответствующие поручения... Надо их заставить. Когда мы им пишем письма, они нам отписки дают, пи*арасты еб*ные бл*дь. Я им дам отписки", - заявляв главный "радикал".

Между тем, сегодня на заседании правительства Гройсман поручил фискальной аудиторской и службе, Национальной полиции и Госгеокадастру проверить все лесхозы относительно незаконных вырубок и контрабанды леса, пишет "Інтерфакс-Україна"

Гройсман также сообщил, что 17 июля подписал заключение к законопроекту о криминализации контрабанды леса и вспомнил о Ляшко: "Я подписал вчера заключение с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса. Этот законопроект был внесен Олегом Ляшко, поддержан парламентом, парламент нам его направил на заключение. И наше заключение является абсолютно положительным", - сказал премьер.

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Ранее Олег Ляшко называл олигарха Игоря Коломойского "пи*арасом". "Кончишь под синагогой с протянутой рукой", - заявлял главный "радикал".