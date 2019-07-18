Гройсман заговорил о сокращении Рады и новые выборы через год

Премьер заговорил о сокращении парламента до 250. Фото: kmu.gov.ua

Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными в 2020-м после реформирования парламента.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "Інтерфакс-Україна"

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы 5 лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, нужно, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через некоторое время идти на выборы", - объяснил премьер.

Гройсман сказал, что такие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020-го или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

Также премьер заявил, что 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

"Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.