Гройсман взялся за Ахметова, Пинчука и Кº: богачам написали закон

Украинских богачей внесут в единый реестр. Фото: открытые источники

С 1 января 2019 богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговиков.

Такой проект закона накануне разработал Минфин, сообщает "Економічна правда"

В понимании Минфина, налогоплательщик с высокими доходами - это тот, кто соответствует одному из следующих критериев.

Первый - плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика.

Второй - богатый украинец - тот, кто напрямую или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более 1 млн евро в год, предшествующий отчетному.

Третий критерий - богатыми будут считаться украинцы с годовым доходом более 50 млн грн.

Если налогоплательщик имеет статус "лица с большими доходами", - это будет отображаться в государственном реестре физических лиц.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа - 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Кроме этого, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан. Так, контролирующие органы будут иметь право проверить правильность данных в налоговых декларациях в течение 3650 дней (10 лет) со дня подачи декларации.

Доработка законопроекта может продолжаться как минимум до сентября. Перспективы его принятия нечеткие. Провести документ через Кабмин и парламент будет сложно, потому что он затрагивает несколько чувствительных моментов.

Первый касается раскрытия банковской тайны. Второй связан с возможным давлением со стороны налоговиков после получения новых полномочий на плательщиков.

Третий - доступ ДФС к банковской тайне накануне выборов может иметь непредсказуемые последствия и раскрыть нежелательные финансовые связи.

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Ринат Ахметов стал единственным украинцем, который попал в список 500 самых богатых людей мира по версии американского издания Bloomberg. За последний год состояние украинского олигарха увеличились на $ 994 млн.