Гройсман возглавил партию. Назвали первую десятку на выборы

В пятницу в Мистецький арсенал проходит съезд партии "Українська стратегія Гройсмана".
Туда приехали 200 человек.
Премьер-министра Владимира Гройсмана избрали председателем партии.
Политсила пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Вместе с премьером на съезде были министры образования Лилия Гриневич, культуры - Евгений Нищук, нардеп от "Народний фронт" Андрей Тетерук.
"Мне 41 год. Я не буду игроком чужой сборной. Я принял решение сформировать собственную команду", - заявил Гройсман.
Также премьер пообещал экономический рост 5-7%.
Гройсман веде на вибори свою партію #вибори pic.twitter.com/izuctU1fjI— Roman Kravets (@RomanKravets) 7 червня 2019 р.
В десятку списка вошли: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, Евгений Нищук. Также пойдет министр юстиции Павел Петренко, экс-заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко, Андрей Тететерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, религиевед Виктор Еленский.
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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.
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