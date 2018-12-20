Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО До 2014 года, власть, беря кредиты МВФ, делала хитрую аферу, говорит премьер-министр Владимир Гройсман.

Если бы не было долгов, Украина имела бы бюджет больший на 417 млрд грн. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу "Країна".

"Ускорили бы инфраструктурные проекты. Армия получила бы больше новой, высококлассной техники, вооружения. Еще подняли бы зарплаты военным. Позаботились бы о пенсионерах. Потому что многие люди получают мизерные пенсии. Часть денег направили бы на доступные кредиты для бизнеса. А это инвестирование в экономику.

И я удивляюсь. Когда не было войны, куда девались деньги?" - сказал премьер-министр.

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Расходование средств можно отследить, при этом отметил Гройсман.

"Делали хитрую аферу. Брали кредиты. И обязательства перед Международным валютным фондом. Скажем, 2008-го повысить цену на газ. Затем ежегодно его переподписывали. Жили, жили, жили. Затем видят: нечем остальные давать. Идут опять к МВФ. А там говорят: коллеги, делайте то, что обещали. Когда-то делали, а когда-то нет. Как-то так и было постоянно.

Украина стала, к сожалению, страной постоянных кризисов. И вот 2014-го в Фонде сказали: "Мы готовы вас поддержать. Но вы перепидпишите обязательства, которые брали раньше. Что поднимете цены на газ". У нас в бюджете было 108 тысяч гривен. И мы подписали от безысходности. Потому что дефолт в условиях российской агрессии - это катастрофа", - пояснил глава правительства.

Полную версию интервью читайте в журнале "Країна" за 20 декабря.