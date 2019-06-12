Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов

Гройсман пообещал "привести в тонус" и.о. губернаторов, если те расслабятся. Фото: from-ua.com

В ближайшее время Кабинет министров подаст президенту кандидатуры новых глав областных государственных администраций.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 12 июня.

"Думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций... Это двойная процедура, которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачу эффективно и качественно работать...

После выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им привет и сказать, чтобы не расслаблялись. Потому что очень быстро приведу в тонус", - сказал Гройсман.

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11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций. На место 12 назначил временно исполняющих обязанности.