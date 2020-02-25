Гривна может обвалиться через полгода

Ситуация с курсом гривны выглядит нездоровой, говорит экономист.

Гривну может ожидать обвал через полгода-год.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко.

"Ситуация с курсом гривны выглядит нездоровой, неправильной. Мы стимулируем импорт и подавляем экспорт, производство. От этого, кстати, правительство Гончарука и страдает. Но, с другой стороны, они занимают. Не понимают, что сами, по сути, толкают Нацбанк на завышенный курс рефинансирования, а значит, на кредитную стагнацию. По сути, подавление экспортеров.

Если такая политика будет продолжаться, то производство, экспорт не будут расти. И через полгода-год может произойти обвал гривны, говорит экономист.

"Раньше держали курс, а сейчас за счет спекулянтов он усиливается. Неестественной, искусственный фактор, когда спекулянтов допустили на внутренний рынок.

Нигде в мире не найдете, где ставка рефинансирования в три-четыре раза выше уровня инфляции. А в Украине ставка 11%, а инфляция - 3%.

Девальвация гривны произойдет, как только прилетит "черный лебедь". Событие, которое подтолкнет спекулянтов и те начнут бежать с рынка, продавать ОВГЗ, покупать валюту, на нее будет спрос. Тогда может возникнуть турбулентность.

"Черным лебедем" может быть любое событие. Как, например, в Китае коронавирус. А у нас, например, это может быть обострение на Донбассе или суд примет решение в пользу Приватбанка, - говорит Савченко.

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