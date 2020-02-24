Нацбанк не удержал курс доллара

Доллар подорожал на 4 коп. Фото: РБК Україна

Национальный банк Украины на 25 февраля установил курс доллара на уровне 24,49 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 26,51 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,47 грн. Продают по 24,37 грн.

За евро предлагают 25,84 грн. Продают по 26,48 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.