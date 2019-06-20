Грицак рассказал о впечатлениях от Баканова

Продолжительность отпуска Грицака зависит от решения парламента. Фото: Укринформ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что его первый заместитель Игорь Баканов произвел на него положительное впечатление.

"Рано оценивать его первые шаги как руководителя Службы, хотя как человек Баканов произвел на меня положительное впечатление. Для него сейчас очень сложное время: он понимает, что отсутствие предыдущего опыта работы в СБУ имеет как свои плюсы, так и несет серьезные риски", - сказал Грицак в интервью РБК.

Добавил, что уже имел несколько встреч с президентом Владимиром Зеленским.

На счет его отпуска, то Грицак отметил, что она продлится в зависимости от решения парламента.

"Мы все понимаем, что несмотря на поданный мной еще до инаугурации новоизбранного президента Украины рапорт на увольнение с должности главы СБУ, есть определенная процедура увольнения Верховной Радой. И пока нет ее решение, я принял свое - идти в отпуск и дать Владимиру Зеленскому возможность сформировать новую команду топ-менеджеров СБУ, которые возьмут на себя ответственность за судьбу государственной безопасности и украинского народа", - сказал он.

Владимир Зеленский 22 мая назначил своего бывшего партнера по "Кварталу 95" и председателя партии "Слуга народа" Игоря Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Поскольку Грицак, который 20 мая написал заявление об отставке с должности главы СБУ, сейчас в отпуске, его обязанности выполняет Баканов. 6 июня Верховная Рада не поддержала представление президента об увольнении Грицака.