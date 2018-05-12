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суббота, 12 мая 2018 14:54

Грицак поделился деталями дела коммуниста Симоненко

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Грицак поделился деталями дела коммуниста Симоненко
Силовики провели 24 обыска в деле Петра Симоненко. Фото: СБУ

Во время обысков у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко силовики изъяли автоматический пистолет и документы.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в комментарии "112 Украина".

"Симоненко был допрошен в СБУ. У него дома и не только провели 24 обыска. Сейчас мы работаем с материалами, которые собрали во время проведения этих процессуальных действий.

Следователи назначили экспертизы изъятых материалов, в первую очередь - полиграфических продукций, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины. На экспертизу направили автоматический пистолет Стечкина и 20 патронов", - рассказал Грицак.

По результатам экспертизы следователи будут планировать дальнейшие процессуальные действия с Симоненко, отметил глава СБУ.

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8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей Компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть. Тогда правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая.

В связи с этим 10 мая СБУ допросила лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

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