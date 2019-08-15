Гражданский Полторак изменил имидж

Фото: @MinistryofDefence.UA

Министр обороны Степан Полторак, который теперь работает как гражданское лицо, сменил имидж.

Чиновник отпустил бороду. Это видно на фотографиях ведомства.

Степан Полторак продолжает исполнять обязанности министра обороны, но в статусе гражданского лица. Этого требует закон "О национальной безопасности Украины" и стратегия оборонных реформ в соответствии со стандартами НАТО. Полторак руководит Минобороны с октября 2014-му. К этому командовал Нацгвардией.

Рапорт об увольнении с военной службы написал в октябре прошлого года.

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68,1% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и 51,1% - за вступление в НАТО. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".